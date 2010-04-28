Беларусь и Бранденбург намерены развивать сотрудничество в сферах энергетики и транспортной логистики

В Минске проходит встреча с деловой делегацией из этой Федеральной земли Германии. Речь идет, прежде всего, об альтернативной энергетике и повышении энергоэффективности.Отметим, с Бранденбургом наша страна активно сотрудничает в различных сферах. В прошлом году взаимный товарооборот превысил 43 миллионов долларов. Мы отправляем в Германию продукцию деревообрабатывающей промышленности, текстиль, изделия из металлов и машины. Из Бранденбурга к нам поступают продукция химической и фармацевтической промышленности, электрооборудование и продукты питания.