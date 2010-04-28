Прямой эфир

Беларусь и Бранденбург будут развивать сотрудничество в сферах энергетики и транспортной логистики

28 апреля 2010 11:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
28 апреля в Минске стороны подписали две совместные декларации. Речь идет, прежде всего, об альтернативной энергетике и повышении энергоэффективности.

Для Беларуси эти темы актуальны и вписываются в государственную стратегию работы белорусского правительства. Отметим, с Бранденбургом наша страна активно сотрудничает в различных сферах. В прошлом году взаимный товарооборот превысил 43 миллиона долларов.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:
– Не секрет, сегодня для Беларуси эти темы являются актуальными, и они вписываются в государственную стратегию работы белорусского Правительства. Я хотел бы, чтобы документы, которые мы сегодня подпишем, легли в основу нашей дальнейшей конкретной работы.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
28 апреля 2010 07:43

Беларусь и Бранденбург намерены развивать сотрудничество в сферах энергетики и транспортной логистики

28 апреля 2010 06:56

Еврокомиссия недовольна: рядовые немцы против оказания финансовой помощи Греции

27 апреля 2010 20:27

А.Лукашенко: Экономика двигается, со следующей пятилетки мелиорация - основная программа