Беларусь и Болгария в ближайшие годы могут увеличить товарооборот в четыре раза

До 400 миллионов долларов. Наиболее перспективные: область пищевой промышленности, энергетика и виноделие. Болгария заинтересована в увеличении поставок белорусской техники и обмене технологиями. Зарубежные инвесторы готовы реализовать и несколько проектов в области гостиничного и туристического бизнеса. Сегодня Болгария празднует День освобождения от османского ига. Пять веков страна сражалась с иноземцами и ее освобождение стало, по сути, финалом русско-турецкой войны 1877–78 годов. Среди тех, кто отстаивал независимость Болгарии, были и белорусы, в составе полков Российской императорской армии. И после переправы через Дунай именно солдаты Минского полка первыми ступили на территорию Болгарии.



Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил Президента Болгарии Георгия Пырванова и народ этой страны с национальным праздником – Днём Освобождения. Александр Лукашенко выразил уверенность, что традиционно дружественные отношения между двумя странами и далее будут содействовать расширению и укреплению плодотворного белорусско-болгарского сотрудничества во всех сферах.