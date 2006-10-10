Беларусь и Азербайджан заинтересованы в расширении сотрудничества

Нынешний уровень взаимоотношений не устраивает обе стороны. Об этом 10 октября шла речь на встрече председателя палаты представителей Владимира Коноплева и Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджанской республики в Беларуси Али Теймур оглы Нагиевым. Товарооборот между государствами по итогам года должен вырасти в полтора раза до 40 миллионов долларов. В объеме внешней торговли Беларуси со странами СНГ Азербайджан занимает седьмое место. В ближайшее время Беларусь с рабочим визитом посетит Президент Азербайджана Ильхам Алиев.