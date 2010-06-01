Беларусь и Азербайджан развивают политическое и торговое сотрудничество

Сегодня в Минске парламентарии двух стран говорили об участии в международных межпарламентских структурах. Выбор этих тем неслучаен, поскольку в составе делегации Азербайджана – руководитель парламентской делегации в ЕВРОНЕСТ и зампредседателя ПАСЕ.

Самед Исмаил оглы Сеидов, заместитель председателя парламентской ассамблеи Совета Европы:

– Отношения между Беларусью и Азербайджаном развиваются по нарастающей. И прежде всего, это координация нашей политики на уровне международных организаций, координация нашей политики внутри международных структур на уровне совета Европы.

Сергей Маскевич, председатель постоянной комиссии палаты представителей национального собрания Беларуси по международным делам и связям СНГ:

– Всегда очень и очень важно, обсудить повестку дня тех международных сессий, которые проходят.

Азербайджан – важный экономический партнер Беларуси. С начала года взаимный товарооборот превысил 40 миллионов долларов. Восточный партнер желает закупать белорусские тракторы, автобусы, лекарства и посуду. Готовятся к реализации совместные проекты в научно-технической сфере, в области образования, транспорта и связи.