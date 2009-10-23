Беларусь и Азербайджан перешли к новым формам во взаимных отношениях

В Минске с визитом первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов.

Как было отмечено на встрече в правительстве, в перспективе товарооборот между двумя странами может вырасти в разы. В прошлом году он составил почти 118 миллионов долларов.

Кроме торговли готовыми товарами созданы и действуют совместные производства белорусских тракторов, автомобилей, обсуждается возможность совместной сборки в Азербайджане спецтехники. В планах белорусских производителей - создание совместных производств по сборке лифтов и бытовой техники. В Министерстве промышленности Беларуси уже подготовлен проект программы создания сборочных производств в Азербайджане. Её планируется подписать в начале ноября, до начала официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в нашу страну, который состоится 12 ноября.

И сегодня с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым встретится Президент Беларуси Александр Лукашенко.