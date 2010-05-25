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Беларусь и Азербайджан обсуждают возможности поставки каспийской нефти на белорусские НПЗ

25 мая 2010 16:04
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Закавказская республика также заявляет о готовности участвовать в проектах энергетической сфере, в том числе Одесса-Броды. Об этом сообщил в Минске посол Азербайджана Али Теймур оглы Нагиев.Между двумя государствами нет нерешаемых вопросов. Поэтому товарооборот может быть гораздо больше нынешних 125 миллионов долларов. В последние годы взаимная торговля росла, этому способствовали и встречи на самом высоком уровне.
# Экономика

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