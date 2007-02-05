Беларусь и Армения нашли общий язык

В Минске в Совете Республики национального собрания Беларуси 5 февраля состоялась встреча представителей двух стран. В объёме внешней торговли Беларуси Армения занимает седьмое место. Только за 2006 год товарооборот составил более 20 миллионов долларов. Увеличение белорусского экспорта в Армению обусловлено реализацией крупных контрактов в машиностроении. Сегодня стороны обсудили, в частности, сотрудничество в банковской сфере, а также в области науки и образования.