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Беларусь и Армения нашли общий язык

05 февраля 2007 14:03
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В Минске в Совете Республики национального собрания Беларуси 5 февраля состоялась встреча представителей двух стран. В объёме внешней торговли Беларуси Армения занимает седьмое место. Только за 2006 год товарооборот составил более 20 миллионов долларов. Увеличение белорусского экспорта в Армению обусловлено реализацией крупных контрактов в машиностроении. Сегодня стороны обсудили, в частности, сотрудничество в банковской сфере, а также в области науки и образования.
# Экономика

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