Беларусь и Армения должны задействовать весь потенциал торгово-экономических отношений

Об этом было заявлено на встрече Президента Александра Лукашенко с премьер-министром Армении Тиграном Саркисяном в Минске.

В развитии отношений между странами наблюдается положительная динамика. Так, за последние 10 лет экспорт белорусской продукции увеличился в 35 раз. И потенциал для дальнейшего увеличения товарооборота есть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я убежден, что нынешний Ваш визит придаст серьезный импульс в развитии отношений между нашими государствами.

Надо сказать, что за последние 10 лет мы, наверное, в 16 раз увеличили товарооборот между двумя государствами. Его практически не было. Я помню те времена, когда мы думали не об увеличениях, а хотя бы установлении каких-то отношений, чтобы продавать и покупать продукцию друг у друга.

Потом решили, что надо создавать нормальные условия в Армении и Беларуси. А предприниматели и бизнесмены найдут эти пути. Так и произошло. Мы смогли установить отношения, а самое главное – подвести базу под наши отношения. Потому что любая политика, разговоры без экономического фундамента ничего не значат. А экономический фундамент двух государств – это, прежде всего, торгово-экономические отношения.

Между странами поддерживается постоянный политический диалог на высшем уровне. В 2009 состоялся обмен рабочими визитами глав государств. В прошлом году Президент Беларуси также посетил Армению, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко передал теплые и добрые пожелания своему коллеге Сержу Саргсяну. Премьер-министр Армении поблагодарил Александра Лукашенко за личный вклад во взаимодействие между странами.

Тигран Саркисян, премьер-министр Республики Армения:

Хотел бы от имени нашего президента передать самые теплые пожелания Вам и белорусскому народу. Он просил отметить, что с особым уважением относится к Вам и оценивает тот личный вклад, который Вы вкладываете для укрепления дружеских отношений между нашими странами.

Я уверен, что тот высокий политический диалог, который есть между нашими странами, предполагает, что и экономическая составляющая должна быть полностью задействована.

У нас есть огромный экономический потенциал, который еще не задействован.

Мы обязаны в интересах наших народов этот потенциал задействовать.



Между Беларусью и Арменией подписано около 60 соглашений в разных сферах. За 10 лет внешнеторговый оборот возрос более чем в 16 раз. По итогам 2010 экспорт превысил 40 миллионов долларов. Беларусь остается важным торговым партнером Армении, занимая по объему импорта третье место среди стран СНГ. Беларусь в основном поставляем технику, семена зерновых культур, картофеля, молочную продукцию, мебель.

В Армении создана товаропроводящая сеть предприятий. Открыт торговый дом, где представлено более 10 тысяч наименований отечественной продукции. Прорабатывается вопрос о создании в Беларуси армянского коньячного производства.