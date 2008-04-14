Беларусь готовится выйти на новый уровень мобильных отношений

Не только разговаривать со своим собеседником, но и видеть его с помощью видеотелефона, путешествовать по сети Интернет, вести бизнес и обучаться.

Современный мобильный - это уже не тот аппарат как лет 5 назад. Технологий и услуг, которыми можно воспользоваться этим 100-граммовым помощником, становится все больше. Беларусь здесь старается идти в ногу со временем: Интернет, веб-видео по запросу и подобные им услуги в нашей стране еще не столь популярны, как у мобильных абонентов в той же Японии, где к этому обязывает сам стиль жизни. Но уже появились белорусы, которые понимают, насколько это удобно.

Доселе незнакомая аббревиатура 3G становится все более понятной. Под ней скрывается сотовая электросвязь третьего поколения. Министерство связи и информатизации уже изучило возможности создания подобных сетей в Беларуси. Для этих целей ведомством была создана рабочая группа по подготовке предложений о принципе и условиях выделения радиочастотных каналов для сетей 3G.

3G - это не просто быстрый доступ к Интернету, это кардинально новый подход к общению. Пользователь сможет не только разговаривать со своим собеседником, но и видеть его с помощью видеотелефона, смотреть мобильное телевидение (даже в метро), вести бизнес, обучаться и развлекаться. И все это с помощью небольшого устройства, напоминающего сегодняшний сотовый телефон. Естественно, при условии высокоскоростной передачи данных.

Основой мобильной связи третьего поколения станет технология IP, которая основана на пакетной передаче данных, что означает постоянное пребывание абонента в режиме on-line. При этом оплачиваться будет только объем переданной и полученной информации, а не время соединения, как это происходит сегодня.

Переход сетей в формат работы 3G - процесс сложный. Включает несколько этапов. На первом - предусматривается выделение частот для создания сетей третьего поколения на территории Минска и Минского района. И пока не определено, каким образом операторы сотовой связи смогут получить радиочастоты, возможно, это будет происходить на тендерной основе.

