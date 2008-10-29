Беларусь готовится презентовать свои экономические возможности в Риге

В ноябре в столице Латвии пройдет Национальная выставка Беларуси.

Обе страны уже создали Совет делового сотрудничества на уровне предпринимателей. В числе самых актуальны направлений бизнесмены двух стран видят транспорт, перевозки, логистику и приватизацию предприятий.

Латвийская сторона заинтересована, чтобы Беларусь увеличивала транзит, перевалку грузов через латвийские порты, а также участвовала в других сферах бизнеса. На территории Латвии уже действует более 300 предприятий с белорусским капиталом и в целом за последнее время товарооборот значительно вырос.

