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Беларусь готовится презентовать свои экономические возможности в Риге

29 октября 2008 18:48
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В ноябре в столице Латвии пройдет Национальная выставка Беларуси.

Обе страны уже создали Совет делового сотрудничества на уровне предпринимателей. В числе самых актуальны направлений бизнесмены двух стран видят  транспорт, перевозки, логистику и приватизацию предприятий.

Латвийская сторона заинтересована, чтобы Беларусь увеличивала транзит, перевалку грузов через латвийские порты, а также участвовала в других сферах бизнеса. На территории Латвии  уже действует более 300 предприятий с белорусским капиталом и в целом за последнее время  товарооборот  значительно вырос.

# Экономика

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