Беларусь готовит к отправке гуманитарный груз в Молдову

Это 150 тонн семенного картофеля и 100 тонн семян пшеницы. Напомним, помощь в преодолении последствий засухи в Молдове оказывается по просьбе правительства этой страны.

В нынешнем году здесь сложилась катастрофическая ситуация. В сельском хозяйстве от засухи пострадало около 80% земельных угодий. Большая часть белорусского семенного картофеля уже загружена в Могилеве, сегодня в Лиде добавят еще 50 тонн. Его закладывают в крытые железнодорожные вагоны в специальных контейнерах, чтобы груз при транспортировке не замерз. Отобраны также специальные партии семян пшеницы. Их поставляли все 40 хозяйств Объединения "Белсемена".

Груз в Молдову отправится через несколько дней. Сотрудники белорусского МЧС будут сопровождать его до конечного пункта назначения.