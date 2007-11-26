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Беларусь готовит к отправке гуманитарный груз в Молдову

26 ноября 2007 11:45
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Это 150 тонн семенного картофеля и 100 тонн семян пшеницы. Напомним, помощь в преодолении последствий засухи в Молдове оказывается по просьбе правительства этой страны.
В нынешнем году здесь сложилась катастрофическая ситуация. В сельском хозяйстве от засухи пострадало около 80% земельных угодий. Большая часть белорусского семенного картофеля уже загружена в Могилеве, сегодня в Лиде добавят еще 50 тонн. Его закладывают в крытые железнодорожные вагоны в специальных контейнерах, чтобы груз при транспортировке не замерз. Отобраны также специальные партии семян пшеницы. Их поставляли все 40 хозяйств Объединения "Белсемена".
Груз в Молдову отправится через несколько дней. Сотрудники белорусского МЧС будут сопровождать его до конечного пункта назначения.
# Экономика

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