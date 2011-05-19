Беларусь готова временно приостановить поставки сухой молочной сыворотки и сухого цельного молока в Россию

Об этом заявили в Минсельхозпроде. Кроме того, представители ведомств двух стран договорились о работе в рамках так называемых «единых» цен.

Для Беларуси такие условия выгодны, так как стоимость молочной продукции в России выше, чем в Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Кроме того, сокращение поставок сухой молочной сыворотки и сухого цельного молока также должны позитивно отразиться на экономике Беларуси.

Надежда Котковец, первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Это устраивает обе стороны, в особенности нас, как экспортеров. Потому как у нас есть договора, заключенные с третьими странами, и объемы сухого цельного молока, которые будут выработаны на наших предприятиях-экспортерах, будут поставляться в третьи страны. По остальным позициям будет идти спокойная работа по экспорту продукции в Россию.