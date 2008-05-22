Беларусь готова увеличить товарооборот с Ираном до миллиарда долларов

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко сегодня на встрече с министром промышленности и шахт Исламской Республики Иран Али Акбаром Мехрабьяном.

Нынешний товарооборот в 80 миллионов долларов - уже не отвечает растущим потребностям обеих стран, считает глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил отсутствие проблем в политических и дипломатических отношениях, а так же единство взглядов на мироустройство.

"Мы договорились с президентом Ирана, что главное в наших отношениях, фундамент сотрудничества - это экономические отношения, - подчеркнул глава белорусского государства. - В частности, мы договорились об инвестициях в экономики наших государств. Таким образом, планы и направления действий определены, сейчас их необходимо наполнять конкретным содержанием. Как это делать, мы также определились. Сейчас мы должны реализовывать намеченное".



Али Акбар Мехрабьян, в свою очередь, подчеркнул, что правительство его страны, и в особенности президент, придают большое значение развитию всесторонних отношений с Беларусью. В подтверждение иранский гость передал Александру Лукашенко письменное послание от Махмуда Ахмадинежада. По словам иранского министра, Беларусь и Иран - на пороге нового уровня во взаимоотношениях. Этому будут способствовать двусторонние проекты. Стороны сегодня обсудили наиболее крупные из них: в частности, несколько строительных проектов, проект сборочного производства автомобилей в Беларуси и поставки нашей сельхозтехники в Иран.



"За эти два дня мы изучили и рассмотрели ход ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне и выработали пути дальнейшего их решения, - подчеркнул Али Акбар Мехрабьян. - Я считаю, что те наработки и достигнутые ранее соглашения позволят выйти нашим странам на качественно новый уровень."

По итогам второго заседания смешанного белорусско-иранского комитета по сотрудничеству в области промышленности и шахт сегодня в Минске подписан Протокол.

