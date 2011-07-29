Беларусь готова участвовать в восстановлении инфраструктуры Ирака

О готовности под ключ строить и проектировать жилье, гражданские и промышленные объекты, а также объекты энергетики заявил сегодня первый вице-премьер нашей страны Владимир Семашко на встрече с министром промышленности и природных ресурсов Ирака Ахмедом аль-Карбули.

Также Беларусь может помочь работе иракского нефтехимического комплекса. Стороны обсуждают и возможности создания в Ираке сборочного производства белорусских тракторов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Семашко, первый вице-премьер Республики Беларусь:

Мы готовы развивать отношения в самых разных сферах. Мы готовы участвовать в работе вашего нефтехимического комплекса — у нас есть такой опыт работы в той же Венесуэле. Мы готовы оказывать помощь в поставке продуктов питания: Беларусь сегодня — страна, которая полностью решила проблемы продовольственной безопасности, полностью закрывает себя всеми необходимыми продуктами питания. Кроме того, в прошлом году мы экспортировали продуктов на 2,5 миллиарда долларов.

Ахмед аль-Карбули, министр промышленности и природных ресурсов Ирака:

Мы рассчитываем, что Беларусь, как дружественное нам государство, поддержит Ирак и будет содействовать строительству нашей экономики в таких областях как промышленность, сельское хозяйство и строительство. Мы побывали сегодня на вашей тракторном заводе, и, я думаю, можем рассматривать в перспективе создание совместного сборочного производства в Ираке