Беларусь готова развивать сотрудничество со шведским бизнесом

Александр Лукашенко встретился с председателем Международного совета шведской промышленности Эриком Белфраге.

Президент пригласил бизнесменов из Швеции к активному сотрудничеству и обратился с предложением рекомендовать тех, кто был бы в этом заинтересован. Глава нашего государства подчеркнул: у обеих стран есть основа для дальнейшего выстраивания отношений.



Александр Лукашенко:

- Нам нужны конкретные проекты, деловые контакты между компаниями, отдельными бизнесменами, а если будет желание, то и на уровне государства по любым темам. Было бы неплохо, если бы Вы нам рекомендовали 10-15 крупных шведских бизнесменов, которые были бы заинтересованы в работе в Беларуси. Мы бы организовали деловой совет, обсудили на моем уровне, если нужно, проблемы и начали работать. У нас большой интерес к Вашей стране.

В свою очередь европейский гость отметил хорошие традиции Беларуси в организации промышленного производства. Он подчеркнул, что представляет интерес организации, которая объединяет более 50 тысяч компаний и по его мнению, у Беларуси и Швеции есть возможности для делового сотрудничества.

Эрик Белфраге, председатель Международного совета шведской промышленности:

- Швеция и Беларусь являются близкими соседями, перелет из одной страны в другую занимает около полутора часов. Традиция шведской промышленности такова – она находится в частных руках, мы не вовлечены в политику, а занимаемся бизнесом. Полагаю, что бизнес является тем аспектом сотрудничества, который выгоден для обеих стран. Это тот путь, который позволяет осваивать новые рынки, организовывать долгосрочное сотрудничество между бизнесменами.