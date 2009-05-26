Беларусь готова рассмотреть предложения российского инвестора по модернизации предприятий химической промышленности (ВИДЕО)

Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем Совета директоров «Минерально-химической компании «Еврохим» Андреем Мельниченко.

В составе «Еврохима» — более 40-ка работающих в различных регионах России и за рубежом организаций. Она — в тройке европейских и десятке мировых лидеров в этой отрасли.

Компания намерена инвестировать за три с половиной года в развитие производства и строительство новых мощностей более трёх миллиардов долларов.

Андрей Мельниченко, к слову — уроженец Гомеля, отметил, что Беларусь — перспективный рынок для «ЕвроХима», особенно с учетом того, что сельское хозяйство в республике — высокоразвитая отрасль.

– Мы наметили большой объём модернизации на этих предприятиях. И не просто наметили, но и осуществляем на всех трёх предприятиях. Быстро или медленно это идёт, но идёт, – отметил Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО. – Исходя из этого, я вижу, что нам следовало бы заняться этим более эффективно и оперативно, не говоря о каких-то инвестициях со стороны. Я хотел бы, чтобы мы открыто и гласно обсудили все предложения «Еврохима» и определились с перспективами нашего сотрудничества.

– Беларусь крайне интересный рынок для «Еврохима». В Беларуси сельское хозяйство – высокоразвитая отрасль. Известно, что в этом году Беларусь употребит миллион 900 тысяч тонн удобрений в действующем веществе. При том, что Россия, обладая значительно большей площадью пахотных земель, употребит всего 2,2-2,3 миллиона тонн. То есть значение белорусского рынка для нас очень велико на пространстве СНГ и сопоставимо с рынком России, – сказал председатель Совета директоров минерально-химической компании «Еврохим» (Россия) Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО.