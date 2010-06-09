Беларусь готова подписать Таможенный Кодекс без изъятий

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел нашей страны Андрей Евдоченко на белорусско-польском форуме «Добрососедство-2010».

Сейчас белорусская сторона оперативно готовит пакет соглашений. Активно идут переговоры по решению имеющихся проблем формирования таможенной тройки. Эксперты уверены, что вступление Беларуси в альянс поспособствует развитию дальнейших отношений с Евросоюзом.

Андрей Тур, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

– Страны Евросоюза, и в первую очередь Польша, реально понимали, что от нашего вступления в Таможенный союз никто не проигрывает, а только выигрывает. Если учитывать, что через нашу территорию мы ежегодно пропускаем более 100 миллионов тонн грузов, 90% которых – это «Россия-Евросоюз», «Евросоюз-Россия», то, конечно, в этом плане открываются колоссальные перспективы для сотрудничества, сточки зрения логистики, таможенного оформления, с точки зрения развития совместных производств.

Более ста представителей деловых кругов обеих стран рассматривают возможности взаимовыгодного сотрудничества в сферах энергетики, страхования, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и банковской сфере. Беларусь и Польша намерены увеличить взаимный товарооборот. В частности с начала года он превысил 440 миллионов долларов.

Марианн Залевский, заместитель министра сельского хозяйства и развития села Республика Польша:

– В нашем сотрудничестве должна быть следующая точка зрения – улица с двусторонним движением. Польша входит в ЕС и мы передать свой опыт Беларуси.