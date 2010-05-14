Беларусь готова осваивать совместно с Вьетнамом рынки Юго-Восточной Азии

Белорусская калийная компания отправит в 2011 году во Вьетнам 240 тысяч тонн калийных удобрений на общую сумму свыше ста миллионов долларов. Партию тракторов отправит в азиатскую страну Минский тракторный завод. Эти и другие договоренности достигнуты на белорусско-вьетнамском бизнес-форуме, который проходит в столице.

За последние годы товарооборот между странами вырос в разы. И в 2009-м году, несмотря на мировой кризис, составил около 115 миллионов долларов. Но это не соответствует потенциалу экономик обеих республик.

Заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков:

Мы готовы активно переходить от простой торговли к промышленной кооперации путем передачи технологий, создания совместных производств, открытия представительств. Имеется потенциал для совместного с Вьетнамом освоения рынков других стран Юго-Восточной Азии.