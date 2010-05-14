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Беларусь готова осваивать совместно с Вьетнамом рынки Юго-Восточной Азии

14 мая 2010 11:44
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Белорусская калийная компания отправит в 2011 году во Вьетнам 240 тысяч тонн калийных удобрений на общую сумму свыше ста миллионов долларов. Партию тракторов отправит в азиатскую страну Минский тракторный завод. Эти и другие договоренности достигнуты на белорусско-вьетнамском бизнес-форуме, который проходит в столице.

За последние годы товарооборот между странами вырос в разы. И в 2009-м году, несмотря на мировой кризис, составил около 115  миллионов долларов. Но  это  не  соответствует  потенциалу   экономик обеих республик.

Заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков:
Мы готовы активно переходить от простой торговли к промышленной кооперации путем передачи технологий, создания совместных производств, открытия представительств. Имеется потенциал для совместного с Вьетнамом  освоения рынков других стран Юго-Восточной Азии.

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