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Беларусь готова оказать поддержку инвестициям со стороны ОАЭ

30 марта 2009 15:05
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Заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с шейхом Объединённых Арабских Эмиратов Султаном бен Халифой аль-Нахайяном.

Он же старший сын действующего руководителя Арабских Эмиратов и руководитель группы компаний "ЭсБиКей Холдинг". Глава белорусского государства назвал представителей деловой элиты  этой страны людьми слова и дела. Напомню, последний визит Александра Лукашенко в Объединённые Арабские Эмираты  состоялся в марте 2007-го. Тогда стороны подтвердили свои намерения о сотрудничестве. И вот сегодня речь идёт об очередных инвестиционных проектах.

Представители ОАЭ выполняют достигнутые договоренности, о чем свидетельствует открытие постоянного авиасообщения между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также решение других вопросов. 

- Мы сделаем все, чтобы создать нормальные условия для развития вашего бизнеса в Беларуси, - отметил Президент Александр ЛУКАШЕНКО. - Для нас важен визит такого высочайшего уровня, и мы понимаем, что это - сигнал для бизнесменов ОАЭ инвестировать в Беларусь".

Группа компаний "ЭсБиКей Холдинг" известна в мире как крупнейший нефтяной и газовый поставщик,  производитель продуктов питания, владелец гостиничного бизнеса и недвижимости. Холдинг уже реализовал ряд проектов в Азербайджане, Алжире, Марокко. Нынешний, белорусский, интерес эмиратских бизнесменов - возможность инвестирования в новое производство. 

- Мой визит в Беларусь является сигналом для активизации двусторонних отношений с Беларусью, - подчеркнул Султан бен Халифа аль-Нахайян. - Надеюсь, что во время сегодняшней встречи смогу ознакомиться с проектами развития связей с Беларусью".

# Экономика

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