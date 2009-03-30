Беларусь готова оказать поддержку инвестициям со стороны ОАЭ

Он же старший сын действующего руководителя Арабских Эмиратов и руководитель группы компаний "ЭсБиКей Холдинг". Глава белорусского государства назвал представителей деловой элиты этой страны людьми слова и дела. Напомню, последний визит Александра Лукашенко в Объединённые Арабские Эмираты состоялся в марте 2007-го. Тогда стороны подтвердили свои намерения о сотрудничестве. И вот сегодня речь идёт об очередных инвестиционных проектах.
Представители ОАЭ выполняют достигнутые договоренности, о чем свидетельствует открытие постоянного авиасообщения между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также решение других вопросов.
- Мы сделаем все, чтобы создать нормальные условия для развития вашего бизнеса в Беларуси, - отметил Президент Александр ЛУКАШЕНКО. - Для нас важен визит такого высочайшего уровня, и мы понимаем, что это - сигнал для бизнесменов ОАЭ инвестировать в Беларусь".
Группа компаний "ЭсБиКей Холдинг" известна в мире как крупнейший нефтяной и газовый поставщик, производитель продуктов питания, владелец гостиничного бизнеса и недвижимости. Холдинг уже реализовал ряд проектов в Азербайджане, Алжире, Марокко. Нынешний, белорусский, интерес эмиратских бизнесменов - возможность инвестирования в новое производство.
- Мой визит в Беларусь является сигналом для активизации двусторонних отношений с Беларусью, - подчеркнул Султан бен Халифа аль-Нахайян. - Надеюсь, что во время сегодняшней встречи смогу ознакомиться с проектами развития связей с Беларусью".