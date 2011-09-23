Беларусь готова на конкурсной основе выбрать инвестора для освоения новых месторождений калийных солей

Это заявил президент Александр Лукашенко, встречаясь с премьер-министром Михаилом Мясниковичем и потенциальным инвестором – главой группы компаний «Boulle Mining Group» Жаном-Раймоном Булем.

Глава государства заметил, что предложений по разработке калийных месторождений Беларусь получает много. И зеленый свет дадут тому, кто предложит наиболее выгодные условия.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы никогда не скрывали того факта, что ведём серьёзную проработку по одному из основных инвестиционных проектов в нашей стране — это разработки новых месторождений калийных солей в Беларуси и оценка нашего основного добывающего предприятия, «Беларуськалия». Я понимаю, что оценка сегодня уже завершена, да и Сбербанк подтвердил нашу цену в 30 миллиардов долларов. Что касается разработки новых месторождений калийных солей, есть ряд предложений — в том числе и от Boulle Mining Group. Я бы просил, чтобы Вы, Михаил Владимирович (Мясникович – ред.), проработали в правительстве все предложения господина Буля и предложения других компаний. И сегодня мы должны чётко и определённо сказать, в каком направлении будем двигаться, в том числе, и по разработке новых месторождений калийных солей в Беларуси.

Рынок на подъёме, и все его крупные участники констатируют этот факт. Потребление и рост цен на продукты питания способствуют росту цен на калийные удобрения, другие удобрения. Это очень выгодный бизнес, также и для нашего государства. Этому надо уделить особое внимание. Главное условие одно — ни в коем случае не тормозить эти процессы. Есть инвесторы — кто предложит лучшие условия, тот будет разрабатывать новые месторождения. Кто предложит большую цену, если нам надо будет продать какие-то акции нашего основного предприятия, мы будем решать этот вопрос. Всё должно быть честно, открыто, на конкурсе — лучшие условия, лучшие предложения будут немедленно приняты.

Имея головной офис в Люксембурге, компания «Boulle Mining Group» работает по всему миру, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Основное направление деятельности – стратегическое инвестирование в частные и государственные компании, которые занимаются геологической разведкой и работают в добывающей промышленности.

В разработку месторождений и производство калийных удобрений в Беларуси готовы вложить миллиарды долларов.

Жан-Раймон Буль, глава группы компаний «Boulle Mining Group» (Люксембург):

У нас состоялась сегодня очень конструктивная встреча с президентом. Наше мнение – климат для инвестирования капитала в Беларусь благоприятный. И мы ведем переговоры и готовы вложить в проекты по добыче калийных удобрений миллиарды долларов. И мы польщены отношением руководства вашего государства к привлечению в страну инвесторов.