Беларусь – главный противник импорта Российской Федерации, по мнению Минэкономразвития РФ

В рейтинге стран, препятствующих ввозу товаров, как выяснилось, на первом месте фигурирует Беларусь, обойдя Евросоюз, Украину и США.

Однако, реальный расклад сил выглядит совсем по-другому. Таково мнение экспертов, которые вслед за количеством мер просчитали их качество. Ведь все ограничители белорусского рынка носят административный характер. В основном это акцизы, к примеру, на сигареты, от которых не освобождаются и отечественные производители. А в денежном эквиваленте такие барьеры несопоставимы с белорусскими потерями, к примеру, от российских нефтяных квот.

Георгий Гриц, заместитель директора Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:

Потери республиканского бюджета по оценкам мирового банка составляют около двух миллиардов долларов. А все эти 20, в кавычках, мер белорусской стороны для российских подакцизных товаров составляют не более 10-20 миллионов. То есть на порядки разница.

Не так давно подобный рейтинг составила и Всемирная Торговая Организация. Ведь такого сокращения мировой торговли, как в последние два года, не было со времён великой депрессии. И главными катализаторами торгового кризиса выступили как раз страны большой двадцатки. В мировом масштабе на первом месте оказалась Россия.

Сергей Чалый, экономист:

Оказалось, что Россия вышла в лидеры и по количеству этих мер, и по их вредности. Есть не дискриминационные меры, а есть — дискриминационные — то есть направленные против определенного производителя. И плюс, они нас обвиняют в использовании нетарифных мер, хотя Россия сама в этом деле лидер и чемпион.