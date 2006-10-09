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Беларусь - Германия: деловое сотрудничество укрепляется

09 октября 2006 10:41
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Среди участников немецкой стороны, которые прибыли 9 октября в нашу страну, - представители фирм, работающих в таких отраслях, как машиностроение, химическая, легкая и пищевая промышленность, а также банковской деятельности. Цель мероприятия - предоставить немецким участникам информацию об экономическом потенциале и инвестиционных возможностях Беларуси, налаживание деловых контактов. Представители немецких компаний планируют также посетить предприятия с участием немецкого капитала, созданных на территории Беларуси.
# Экономика

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