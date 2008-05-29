Беларусь должна войти в тридцатку стран с наиболее привлекательным инвестиционным климатом

Глава белорусского правительства встретился сегодня с руководителем турецкого агентства по продвижению инвестиций. Это Агентство - структурная единица аппарата премьер-министра Турции, в которое входят 11 зарубежных представительств. Взаимный интерес бизнесменов двух стран в последнее время растёт. Опыт коллег из Турции может быть полезен для Беларуси.



В целом, в 2007 более 200 иностранных компаний инвестировали средства в белорусские проекты. Планируется, что сегодня представители Агентства встретятся также с руководством ряда министерств Беларуси.

