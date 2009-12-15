Беларусь должна создавать новые модели сотрудничества с российскими регионами

Об этом в Минске заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с делегацией Челябинской области.

Ее возглавляет губернатор региона Петр Сумин.

Для Беларуси этот и другие регионы Урала имеют особую значимость. Ведь экономические связи с Уральским федеральным округом это больше трети всего товарооборота с Россией – то есть почти 12 миллиардов долларов. На сложившийся высокий уровень кооперации негативно влияет мировой финансово-экономический кризис и в этой ситуации не должно быть сложностей в доступе товаров на рынки друг друга, – подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– В сложившихся непростых условиях мы должны не только не ослаблять наработанные связи, но и создавать новые модели сотрудничества, способствующие совместному преодолению негативных последствий мирового кризиса. Достигнутый уровень взаимодействия, высокий научно-производственный потенциал позволяет наметить основные направления нашего дальнейшего диалога. И я уверен, что в ходе встреч, переговоров, а также посещения белорусских предприятий и организаций, вы сможете убедиться в том, что для этого в Беларуси есть большие возможности. Приоритетами должны стать углубление производственной кооперации, реализация совместных проектов программ по производству и экспорту высокотехнологичной и наукоемкой продукции, расширение номенклатуры поставляемых товаров.

Александр Лукашенко предложил Уральскому региону помощь в реализации проектов по строительству инфраструктуры, и в частности мостов. Кроме того, с главой Челябинского тракторного завода была достигнута договоренность о сборке на территории Беларуси мелиоративной техники. Планируется, что это производство начнется уже в следующем году.

Губернатор Челябинской области Петр Сумин отметил эффективность работы белорусских предприятий во время мирового финансового кризиса.

Петр Сумин, губернатор Челябинской области (Россия):

– Беларусь для нас является стратегическим партнером. В целом, мы привыкли к качественной белорусской бытовой технике, продуктам питания, белью, обуви, одежде. Мы нуждаемся в сельскохозяйственной технике, мы привыкли к ней, она надежна, проста, она высокопроизводительная. В последнее время вы в этом плане далеко шагнули вперед и мы не покупаем дорогую зарубежную технику, а покупаем именно вашу технику, готовы ее и дальше покупать. Я думаю, что наша сегодняшняя встреча и Ваше отношение к нам, к Челябинской области, к Уралу, еще больше укрепит наше сотрудничество.