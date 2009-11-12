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Беларусь до конца 2010 года планирует реализовать еще 500 инновационных проектов

12 ноября 2009 16:21
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Это заводы по производству автобусов и железнодорожных вагонов, гусеничных тракторов и двигателей.

Белорусский инновационно-экономический форум проходит в Минске. На этот раз будет презентовано около ста проектов. Все они распределяются по пяти секциям — энергетика и нефтехимический комплекс, АПК, пищевая и легкая промышленность, инновационные технологии и другие. В частности, по развитию регионов и свободных экономических зон представлено 35 проектов на 2,5 миллиарда долларов.

На форум приехали более 600 человек, половина из которых — представители зарубежных компаний. Присутствуют руководители профильных министерств и ведомств Беларуси, высокопоставленные представители организаций системы ООН, а также крупных международных и европейских компаний.

# Экономика

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