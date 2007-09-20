Беларусь для Китая - надежный партнер

Беларусь является надежным партнером для Китая, отношения с которым развиваются стабильно и на взаимовыгодной основе.

За 7 месяцев объем взаимной торговли обеих стран увеличился почти на 70%. Китай готов увеличить инвестиции в белорусскую экономику. Но и отечественные товары завоевали авторитет на рынке Поднебесной. Это - продукция "Гомсельмаша", БелАЗа и Минского тракторного завода. Расширяется и ее рынок сбыта в Китае. Ведутся переговоры по созданию в Беларуси сборочных производств китайской техники.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской народной республики в Республике Беларусь У Хунбинь: "Китай готов расширить инвестиции в Беларусь. Это касается целого ряда крупных объектов вашей страны.Банк развития Китая уже готов открыть в Минске свое представительство. Это создает нам прочную финансовую базу дальнейшего развития."