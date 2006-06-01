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Беларусь будет участвовать в реализации национальных проектов в Курской области

01 июня 2006 10:30
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Договоренность об этом достигнута в ходе встречи премьер-министра Сергея Сидорского с губернатором российского региона Александром Михайловым.

Стороны намерены расширять взаимовыгодное сотрудничество. Товарооборот в ближайшие два года должен быть увеличен с 68 до 100 миллионов долларов. В Минске 31 мая Сергей Сидорский и Александр Михайлов подписали соответствующий Протокол договоренностей.

Беларусь и Курскую область связывают давние и тесные отношения. Прежде всего, в экономическом направлении. Подписанный документ содержит 38 новых предложений. В их числе - организация прямых авиарейсов между Минском и Курском. Белорусы будут участвовать в реализации национальных проектов  этой российской области. Им доверят строительство жилья и животноводческих комплексов. Россияне заинтересованы в продукции ряда наших предприятий. Некоторые из них они посетили в ходе визита.

Белорусский премьер и российский губернатор договорились наполнить сотрудничество конкретным содержанием и от намерений перейти к подписанию контрактов.

# Экономика

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