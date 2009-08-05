Беларусь будет строить жилье на экспорт

Беларусь будет строить 1 млн.кв.м жилья на экспорт за счет собственных материалов.

Таким путем белорусские строители намерены наращивать экспорт строительных услуг и зарабатывать валюту. «Хотя сегодня делать это непросто, - признал первый заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Михаил Абрамчук. - Управляющие строительных организаций разъехались по странам СНГ, ищут, где можно оказать строительные услуги». «Но не могу сказать, что нас там сильно ждут», - сказал он. Тем не менее строители не намерены останавливаться, продолжают поиски.

Сейчас белорусы строят жилье в Венесуэле. Эта страна уже перечислила $80 млн. на эти цели. Уже возведены фундаменты будущих домов. Поэтому задача, которая ставится перед белорусскими строителями в Венесуэле, будет выполнена, отметил Михаил Абрамчук.

Он также сообщил, что прорабатывается возможность экспорта строительных услуг в Ливию и Ирак. В эти страны вряд ли удастся завести свои стройматериалы, там будет использоваться только техника и рабочая сила, сообщает БЕЛТА.