Беларусь будет поставлять в Сирию нефтепродукты в обмен на фосфатное сырье

Об этом договорились сегодня Правительстве на встрече премьер-министров двух стран. Ранее сирийская сторона высказывала заинтересованность в приобретении белорусского дизтоплива в объеме до 1 миллиарда долларов. Также обсуждается возможность участия белорусских компаний в разработке сирийских газа и нефти. Стороны намерены расширять также сотрудничество в сфере поставок автомобильной техники МАЗа, Белаза, пассажирских автобусов. Планируется расширять сотрудничество в сфере поставок белорусских тракторов в Сирию. И это далеко не все проекты.



В арабском регионе Сирия является ключевым партнером Беларуси. Товарооборот между нашими странами растет, как на дрожжах. В прошлом году он увеличился сразу в 2 раза. При этом мы продаем в Сирию больше, чем покупаем. До конца этого года товарооборот может увеличиться еще на четверть. Однако и это далеко не предел в развитии торгово-экономического сотрудничества наших стран.



Об этом и шла речь сегодня на встрече премьеров двух стран. Динамика хорошая, но цифры пока еще далеки от всего экономического потенциала государств. Есть предложение увеличить поставки грузовиков, тракторов – продукции, которая традиционно пользуется спросом у сирийцев. Речь идет и о возобновлении через Сирию поставок автотехники для соседних государств.



Договорились о поставках дизтоплива в Сирию, а оттуда, в Беларусь -фосфатного сырья. Очень перспективными выглядят проекты о закупках БелАЗов, участие Беларуси в развитии автобусного парка Сирии. Рассматривался вопрос комплектования сирийских тракторов моторами ММЗ. Не исключено, что здесь в Беларуси сирийцы создадут совместное фармацевтическое производство. Проектов много, главное наполнить их конкретным содержанием.



Очень перспективным выглядит возможность участия белорусских компаний в разработке сирийского газа и нефти. За 15 дипломатических отношений накопилось много точек соприкосновения экономик наших стран. И как отметили премьеры, хорошо, если бы они взаимодополняли друг друга. Естественно, с обоюдной финансовой пользой. На май следующего года намечено проведение белорусской экспозиции на Международной промышленной выставке в Дамаске "Сима-2009".