Беларусь будет получать топливо из бурого угля

Такой инновационный проект предусмотрен правительственной программой использования минерально-сырьевой базы страны.

О завершении ее подготовки сегодня доложил Президенту Беларуси премьер-министр Сергей Сидорский. На территории республики закончена разведка месторождений бурого угля общим объемом 150 миллионов тонн. Новейшие технологии позволят получать углеводородное сырье методом синтезирования.

Кроме того, Премьер-министр доложил Президенту о проектах по разработке сланцевых и железных руд. Глава государства одобрил все три проекта. Они должны быть реализованы в ближайшие годы.



Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь: "Это высокотехнологичный проект. Таких заводов в мире единицы. Стоимость такого завода - 2 млрд. долларов. Правительство сегодня доложило о возможности реализации этого проекта и потенциальных инвесторах с тем, чтоб создать эту отрасль экономики."

Глава государства поставил перед правительством задачу завершить работу по переводу на местные виды топлива зерносушильных комплексов. А сельхозпредприятия должны самостоятельно переходить на местные виды топлива.

Это касается, прежде всего, птицеводческих и животноводческих комплексов. При этом Президент подчеркнул, что поддержка из госбюджета будет оказана проектам с высокой самоокупаемостью. Уровень поддержки тех предприятий, которые ее получали в предыдущие годы, должен сохраниться.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь: "Программа энергосбережения должна решаться этими хозяйствами самостоятельно. Это касается, прежде всего, птицеводческих компаний, животноводческих. Мы должны завершить работы по зерносушильному хозяйству, по установке топочных агрегатов. Президент поставил задачу: фермы должны быть максимально оборудованы местными видами топлива."

