Беларусь будет добывать нефть в Иране

Контракт с компанией "Беларусьнефть" подписан утром 5 сентября. Согласно ему наша страна сможет разрабатывать месторождение Джофейр.

Стоимость контракта - около полумиллиарда долларов. Планируется выйти на уровень добычи 40 тысяч баррелей в сутки. Вопросы участия Беларуси в разработке иранского месторождения нефти обсуждались в ходе взаимных визитов представителей "Белоруснефть" и Национальной иранской нефтяной компании.

На месторождении Джофеир уже пробурены две скважины, доставлены 2 нефтяные вышки. Планируется, что обе компании - белорусская и иранская - продолжат бурение разведанных нефтеносных слоев, а с сентября - геологоразведку новых.

Напомним, договоренность по совместной добыче нефти была достигнута главами двух государств в ходе визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Иран и ответного визита в Беларусь президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.

