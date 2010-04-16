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Беларусь будет активнее осваивать месторождения полезных ископаемых

16 апреля 2010 19:06
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В том числе и углеводородных. Координацией деятельности займется недавно созданный Государственный совет по вопросам комплексного использования минеральных сырьевых ресурсов. Его возглавил премьер-министр.

Глава Правительства сегодня потребовал заняться поиском новых залежей нефти, железной руды, горючих сланцев и бурых углей. Некоторые белорусские ископаемые – прибыльный экспортный продукт. В очередь из желающих купить наши доломиты немцы и поляки: белорусская доломитовая мука используется при строительстве высокоскоростных автобанов.

Владимир Карпук, директор Департамента по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
– Мы полностью за эту пятилетку закончим обеспечение основных отраслей нашей промышленности минерально-сырьевой базой. У нас нехватка по калийным солям, стройматериалам, песчано-гравийным смесям и стекольным пескам.

# Экономика

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