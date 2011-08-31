Беларусь больше не пойдет на внешние заимствования для поддержания курса рубля

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам социально-экономического развития, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко:

Как бы ни сложилась ситуация, мы будем действовать исходя из спроса и предложения. И не надо рассчитывать, что мы еще пойдем на внешние заимствования, чтобы поддержать какой-то курс. Коль уж так пошли, значит, будет так. Сейчас как никогда надо задействовать административный ресурс для того, чтобы дисциплинированно и жесточайшим образом провести ту линию, о которой было сказано. Но административный ресурс и силовые методы нельзя задействовать там, где должна работать экономика. Отчасти в том и причина, что мы сегодня пожинаем эти плоды, где мы административно давили, не учитывая экономические законы, особенно, что касается денег, финансов. Поэтому очень все разумно надо делать, и вы знаете, как это делать.

Народ говорит так: дайте нам валюту, неважно, какая цена, но чтобы она была. Тоже, наверно, имеет место такое мнение. Если ее нет, это хуже, чем она есть дорогая. Может быть и так. Хотя я людей всегда предупреждал и вчера сказал публично: валюта будет, но сможете ли вы ее купить.