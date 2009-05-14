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Беларусь-Австрия: двустороннее сотрудничество набирает обороты

14 мая 2009 10:54
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Такую оценку международным отношениям государств дали на заседании совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Особенно успешной эксперты назвали инвестиционную сферу. Австрия – после России и Швейцарии – на третьем месте среди основных стран-инвесторов в белорусскую экономику. Только за 2008 год в нашу страну привлечено более девятисот миллионов долларов австрийских инвестиций, а взаимный товарооборот возрос почти на четверть и превысил 250 миллионов долларов.

– Хочу подчеркнуть, что в условиях финансово-экономического кризиса эффективное функционирование такого института, как межправительственная комиссия является важным элементом для противостояния негативным последствиям, с которыми сталкиваемся и австрийская, и белорусская сторона, в общем-то весь мир, – отметил заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Валерий ВОРОНЕЦКИЙ.

# Экономика

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