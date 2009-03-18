Беларусь-Армения: очередной шаг в сотрудничестве

На этот раз Минск стал центром выработки мер по преодолению возможных заградительных барьеров в наращивании товарооборота между республиками.

Министры экономики двух стран продолжили наполнять конкретными проектами ранее достигнутые договорённости на высшем уровне. Напомним, на прошлой неделе Президент Беларуси Александр Лукашенко находился с рабочим визитом в Армении. Открыв новые перспективы в сотрудничестве, Минск и Ереван переходят к действиям. Уже в этом году товарооборот между странами может быть увеличен практически вдвое, не смотря на негативные тенденции в мировой экономике.

Промышленность, сельское хозяйство, переработка, здравоохранение, фармацевтика и инновационная деятельность - Наиболее перспективные направления определены на заседании межправительственной белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Она до этого не собиралась без малого пять лет. Теперь ситуация сродни – «Куй железо, пока горячо!» На минувшей неделе с рабочим визитом в Армении побывал Президент Беларуси. Буквально вчера, отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко, подчеркнул, что его встречи с руководством и деловыми кругами Армении открывают большие перспективы в сотрудничестве Минска и Еревана.

Но как известно, одного интереса мало. Наполнить конкретными проектами договорённости. Здесь и на правительственном уровне, и на уровне деловых кругов есть над чем работать. Если государство в силах убрать все преграды, тормозящие экономическое сотрудничество, то те, кто их ведёт – бизнесмены – должны стать движущей силой торговли. Для этого уже сегодня начато создание Совета делового сотрудничества двух стран.

Причём страны не сбрасывают со счетов условия, в которых приходится работать. И мировой финансовый экономический кризис не должен повлиять на условия доступа белорусской и армянской продукции на рынки двух стран. Упростить схемы поможет ряд документов. Первый подписан уже сегодня.

Речь идёт прежде всего о фармакологии и машиностроении. И уже в ближайшее время в Армении планируется создать совместное предприятие по сборке минитракторов и другой сельскохозяйственной техники.

Уже по итогам этого года товарооборот между странами планируется довести до 50 миллионов долларов. Направления для сотрудничества открыты и сегодня вновь подтверждены.

