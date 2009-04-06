Баррель дешевеет

Для привлечения иностранных инвестиций Президент подписал указ №175 "О мерах по развитию производства легковых автомобилей".
В нынешнем году к весенним полевым работам хозяйства готовы лучше, однако из-за неблагоприятных погодных условий посевная идет с отставанием.
Сегодня Маттиаса Платцека принимали в Министерстве иностранных дел нашей страны.
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