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Баррель дешевеет

06 апреля 2009 12:39
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На последних торгах в Нью-Йорке нефть потеряла в цене около процента. Сейчас черное золото стоит 52 доллара. Падение спроса на нефть аналитики связывают с проблемами в мировой экономике, которые могут привести к сокращению потребления углеводородов.
# Экономика

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