Барак Обама призывает к реформе здравоохранения

Эта тема вот уже несколько месяцев - самая обсуждаемая в Америке.

В стране нет бесплатной медицины, страховка одного человека на год обходится недешево, в среднем 3 тысячи долларов. Позволить себе потратить такие деньги могут не все. Так что сейчас без страховки живет каждый шестой американец. Но даже тем, кто купил полисы, часто приходится доплачивать из своего кармана, так как многие услуги страховка не покрывает.

В основе плана реформ - улучшение условий медицинского страхования, а также создание биржи, которая позволит приобрести полис за разумные деньги тем, у кого его пока нет. На изменения в системе здравоохранения потребуется 900 миллиардов долларов. Сумма немалая, однако, по словам Барака Обамы, это гораздо дешевле операции в Ираке и Афганистане.