Крупнейшая экономика мира на грани дефолта, то есть, невозможности платить проценты по долгам. Об этом за неделю до события предупредил нацию президент Барак Обама. Но и добавил: все политики США уверены, что дефолта не будет.

Это же сказала ранее и госсекретарь Хиллари Клинтон.

Хиллари Клинтон, госсекретарь США:

Во время визитов многие спрашивают меня, как США собираются выходить из ситуации с госдолгом. Уверяю вас, мы понимаем, насколько высоки ставки. Мы осознаем всю важность происходящего. Но это не в первый раз! Политическая борьба, такая как сейчас, в Вашингтоне шла на протяжении всей истории Беларуси.

И с Хиллари Клинтон в этом не поспоришь. История с госдолгом активно используют и демократы президента Обамы и его соперники республиканцы, для достижения сугубо внутренних политических целей. Демократы хотят заработать очки на спасении экономики за счет налогов с богатых, а республиканцы хотят то го же, но за счет сокращения выплат бедным. При этом саму возможность дефолта, за неделю до его возможного наступления 2 августа, не обсуждают ни в США, ни за пределами.

Газета.Ру в статье «Рынки верят в США»:

Никто даже не обсуждает вслух проблемы избыточной долговой нагрузки на экономику США ([а это] 98% ВВП), колоссальные и хронические дефициты бюджета (10%) и торгового баланса (3,3% ВВП), беспрецедентно высокую и растущую безработицу (9,2%), стагнацию на рынке жилья.

А значит, решение проблемы госдолга по методу Скарлетт О’Хары, в том смысле, что «я подумаю об этом завтра», становится все ближе. Большинство экспертов также уверены: в последний момент власти США все же договорятся между собой, примут некий средний вариант и перенесут вопрос на шесть месяцев, или даже, если повезет, на после выборов 2012 года.

Барак Обама, Президент США:

Объявить дефолт было бы решением безответственным. И мы все, и республиканцы тоже, уверены, что нам надо избежать дефолта.

А что же будет с теми, кто не демократы и не республиканцы в Вашингтоне? Как показали исследования прошлого кризиса, бедные станут беднее. Так, в 2005-2009 годах благосостояние средней белой семьи в США сократилось на 16%, средней черной семьи — на 53%, а средней семьи латиноамериканцев — на две трети, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Таким образом, разрыв между белыми семьями и color people, то есть «цветными», в США составил в среднем около двадцати раз. По всей вероятности, рост глубины этой социальной пропасти — рост безработицы и рост внутренних неплатежей — станут последствиями и объявления дефолта для США. Правда, перенос решения лишь увеличит госдолг США, а значит, приведет к новому росту проблем. Но, это будет уже не 2 августа.