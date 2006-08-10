Банковскую сферу ожидают нововведения

Нововведения заложены в новой редакции банковского кодекса, который вступит в силу на территории Беларуси с 27 октября текущего года. Как сообщил 10 августа первый заместитель председателя правления Национального банка Павел Каллаур, Кодекс вносит существенные изменения в статус самого Нацбанка.Теперь это не только центральный банк страны, но и государственный орган, наделенный властными полномочиями. В соответствии с новой редакцией Кодекса произойдут изменения в процедуре государственной регистрации банков. В новом документе также урегулированы вопросы приостановления и отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности, изменен режим банковской тайны.