Банковская система Беларуси стабильна

Депутаты вместе с руководством Национального банка Беларуси 13 апреля обсудили состояние и перспективы развития банковской системы страны.Как отметил председатель Палаты представителей Владимир Коноплев, успех экономики в целом зависит от того, насколько эффективно работают банки. По мнению спикера, существующая нормативная база позволяет стабильно и эффективно работать в банковской системе. Отвечая на вопросы депутатов, главный банкир страны Петр Прокопович заявил, что резкого падения курса доллара по отношению к белорусскому рублю не произойдет. Девальвация, если и будет, то не более 2%. По его словам, резких колебаний курса белорусского рубля не ожидается и по отношению к евро и российскому рублю. Прокопович сообщил, что Нацбанк внес предложения в правительство о необходимости продолжить компенсацию вкладов, сделанных гражданами до 1991 года, и осуществить ее в полном объеме.