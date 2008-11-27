Банковская система Беларуси работает без сбоев

В январе нового года она будет иметь самые хорошие показатели за всю историю своего существования. Об этом проинформировал сегодня Главу государства председатель Нацбанка страны Пётр Прокопович. В частности, отмечено, что все прогнозные показатели денежно-кредитной политики выполняются в полном объёме. Проведена большая работа по кредитованию реального сектора экономики, наблюдается и прирост кредитов. Приняты также меры по укреплению государственных банков. В декабре их уставной фонд решено увеличить на полтора миллиарда долларов. В это же время коммерческие банки продолжают пополняться и иностранным капиталом.



Сегодня также заявлено, что ставка рефинансирования остаётся на уровне 11% и её значительное увеличение в ближайшее время не ожидается. Стабильна также и национальная валюта. Независимо от ситуации на внешних рынках, курс рубля к доллару будет оставаться в пределах заявленного коридора — от 2100 до 2200 белорусских рублей. Сегодня он составляет две тысячи 151 рубль. Это фактически уровень января 2008-го года.



Глава государства потребовал и дальше обеспечивать выполнение всех прогнозных показателей развития банковской системы, и особенно подчеркнул необходимость её либерализации и дебюрократизации, чтобы и в следующем году выйти на такие же хорошие результаты.