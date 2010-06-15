Банковская пластиковая карточка должна стать обязательным элементом расчетов в Беларуси

На Президиуме Совмина рассмотрели выполнение Госпрограммы, посвященной безналичным расчетам. В Правительстве с сожалением констатировали, что задача каждую третью банковскую операцию проводить «по безналу», оказалась невыполненной.

Глава Правительства предложил ввести рыночные механизмы стимулирования безналичных операций. К примеру, систему накопительных бонусов на пластиковой карточке. Кроме этого, в республике пока не освоено производство собственных банкоматов, парковочных автоматов, инфокиосков и платежных терминалов.

Сергей Костюченко, председатель правления частного банка:

– Торговля не заинтересована в организации этих платежей. Почему она не заинтересована? По очень простой причине. Дело в том, что у нас очень дешевые наличные средства. Есть пункты – обязать ввести нормативный показатель для торговли, не для банков, а именно для торговли, во-вторых, сделать правильный баланс между стоимостью наличных денег и безналичных. Ситуация моментально исправится.

Владимир Сенько, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

– Сегодня идет развитие интернет-банкинга, смс-банкинга и т.д. Перспектива, чтобы даже пенсионер, с помощью племянника или внука, смог карточкой оплатить по интернету колбасу. Ему привезут, снимут определенную сумму со счета. Вот принцип развития.