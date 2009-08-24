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Банки защитились от недобросовестных заемщиков

24 августа 2009 06:51
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В Беларуси вступил в силу закон «О кредитных историях».

В таких финансовых «биографиях» – сведения о размерах займов, процентах и своевременности их уплаты. Благодаря новшеству банки узнают всю финансовую репутацию заемщика.

Добросовестным клиентам получить деньги от банка станет проще. Передавать данные в кредитный регистр обязаны все финансовые учреждения, а вот получать – только с согласия клиента. Сегодня в базе данных уже больше двух миллионов кредитных историй. Раз в год человек может бесплатно проверить свою финансовую «биографию» и потребовать исправления недостоверных сведений.

# Экономика

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