Банки защитились от недобросовестных заемщиков

В Беларуси вступил в силу закон «О кредитных историях».

В таких финансовых «биографиях» – сведения о размерах займов, процентах и своевременности их уплаты. Благодаря новшеству банки узнают всю финансовую репутацию заемщика.

Добросовестным клиентам получить деньги от банка станет проще. Передавать данные в кредитный регистр обязаны все финансовые учреждения, а вот получать – только с согласия клиента. Сегодня в базе данных уже больше двух миллионов кредитных историй. Раз в год человек может бесплатно проверить свою финансовую «биографию» и потребовать исправления недостоверных сведений.