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Банки Японии, США и Европы от введения антироссийских санкций могут понести убытки на 150 млрд долларов

03 марта 2022 15:52
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Банки Японии, США и Европы могут понести убытки в размере 150 миллиардов долларов от введения антироссийских санкций. Об этом говорит японское деловое издание Nikkei Asia, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Банки Японии, США и Европы от введения антироссийских санкций могут понести убытки на 150 млрд долларов-1

Исход глобальных компаний из страны снижают перспективы возврата иностранным банкам кредитов, выданных России и российскому бизнесу. Займы оказываются, по сути, просрочены – так оценивают ситуацию владельцы крупнейших банков Японии.  

Больше новостей экономики за 3 марта читайте здесь.  

# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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