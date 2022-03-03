Банки Японии, США и Европы от введения антироссийских санкций могут понести убытки на 150 млрд долларов

Банки Японии, США и Европы могут понести убытки в размере 150 миллиардов долларов от введения антироссийских санкций. Об этом говорит японское деловое издание Nikkei Asia, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Банки Японии, США и Европы могут понести убытки в размере 150 миллиардов долларов от введения антироссийских санкций. Об этом говорит японское деловое издание Nikkei Asia, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исход глобальных компаний из страны снижают перспективы возврата иностранным банкам кредитов, выданных России и российскому бизнесу. Займы оказываются, по сути, просрочены – так оценивают ситуацию владельцы крупнейших банков Японии.
Больше новостей экономики за 3 марта читайте здесь.