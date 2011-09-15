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Банки Беларуси пока сохраняют ограничения на снятие валюты с рублевых пластиковых карт

15 сентября 2011 09:00
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Решение об отмене ограничений по снятию валюты с рублевых пластиковых карточек как внутри страны, так и за рубежом напрямую зависит от ситуации на валютном рынке, которая сейчас анализируется. Решение будет приниматься на основе этого анализа.Об этом сообщили БелТА в Приорбанке и Белвнешэкономбанке. В Беларусбанке сообщили, что пока такой вопрос не поднимался. «Будем ли мы снимать ограничения, зависит от дальнейшего развития событий на дополнительной торговой сессии валютно-фондовой биржи, и от того, какие изменения будут происходить на валютном рынке страны», - сказали специалисты. Такой же позиции придерживаются БПС-банк и Белгазпромбанк.
# Экономика # Ситуация на валютном рынке Беларуси # Белоруссия

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