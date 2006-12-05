"Банк, капитал и инвестиции для бизнеса и регионов"

Международная конференция под таким названием пройдет в Минске с 5 по 7 декабря.

Среди основных целей форума - укрепление сотрудничества российских и белорусских банков, а также их взаимодействия с банками других стран СНГ. Конференция призвана также привлечь внимание бизнес-сообщества и банковских кругов к преимуществам межрегионального сотрудничества и возможностям инвестирования в реализацию региональных программ и проектов. Программой форума предусмотрено проведение пленарных сессий, тематических круглых столов и мастер-класса, посещение первой специализированной выставки финансовых услуг "Кредит. Страхование. Лизинг".

Основная цель этого выставочного форума - помочь потребителю познакомиться с ассортиментом кредитно-финансовых услуг. Участниками выставки станут ведущие финансовые учреждения Беларуси и ряда других стран. Экспоненты представят информацию о различных формах кредитования, кредитных программах по покупке жилья, кредитованию малого и среднего бизнеса, потребительскому кредитованию, депозитам, платежным картам, денежным переводам, ценным бумагам. Ежедневно участники выставки планируют проводить семинары и презентации по лизинговым и банковским услугам.