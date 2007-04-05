Баклажанам тепло - белорусам вкусно

Тепличные хозяйства республики к Пасхе порадуют жителей страны обилием свежих овощей и зелени.

Современный энергосберегающий тепличный комплекс под Полоцком сдали в эксплуатацию всего два месяца назад. Несмотря на столь короткий период адаптации, уже сегодня на прилавках магазинов можно увидеть первую продукцию предприятия: огурцы, томаты и зелень. Через неделю соберут первый урожай салата, а к середине апреля созреют сладкие перцы.

Но основную ставку работники тепличного комбината в этом году сделали на баклажаны. В тепличном комбинате в Полоцком районе уже собрана первая партия - 300 килограмм. В республике эту овощную культуру ранее выращивали лишь в столице. Теперь баклажаны появились и в Северном регионе. Выращивание этой культуры дело весьма хлопотное, поэтому витебские агрономы обращаются за советом к своим минским коллегам.

В тепличном комплексе, помимо штатных сотрудников, работает ещё 1.750 "крылатых" работников. Они опыляют томаты, баклажаны и перцы. Шмелей завозят из Израиля целыми семьями и оставляют в теплицах в специальных домиках.

Удобрения для овощных культур не закупаются за рубежом. Всё для рассады и растущих овощей создается прямо в тепличном комплексе из отечественного сырья. Позаботились работники предприятия и об экономии энергии. Внедрённая инновационная система зашторивания помогает сэкономить комплексу до 3,5 тысяч кубических метров газа в месяц. Но на этом работники овощного комбината не остановились. Через две недели введётся в эксплуатацию бак аккумуляции тепла. Это позволит вырабатываемое тепло пускать во вторичный оборот.

Теперь вопрос ассортимента овощных культур на прилавках магазинов в Витебской области не стоит. Работники тепличного комбината работают над витаминизацией продукции и созданием селекционных культур.