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Бахрейн будет инвестировать в белорусский туризм и информационные технологии

22 апреля 2008 16:53
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Вопросы взаимовыгодного сотрудничества обсудили сегодня министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов и государственный министр по иностранным делам Королевства Бахрейн Незар Садик Мухаммед Аль-Бахарна.Дипломатические отношения между двумя странами были установлены более 10 лет назад, но товарооборот пока незначителен. В основном Беларусь экспортирует в Бахрейн автомобильная технику МАЗ, а также подшипники, измерительные приборы, машины для автоматической обработки информации и удобрения. В ходе сегодняшней встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего плодотворного развития экономического и политического сотрудничества.
# Экономика

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