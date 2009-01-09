Ажиотажный спрос на валюту в обменных пунктах себя исчерпал

Как заявляют в Нацбанке страны, проблема в значительной мере психологического характера и связана с необоснованными ожиданиями граждан на рост курса иностранных валют.

Ситуация на финансовом рынке стабильна. Более того, доллар сегодня несколько упал в цене. Белорусские банки возвращаются к нормальному режиму работы. Серьезных проблем с покупкой наличности нет.

Впрочем, многие белорусы все же идут за валютой как на амбразуру – очереди есть, но ведь и валюта в обменщиках тоже есть. А потому для самих банкиров народные стоянки за евро и долларами – своего рода метаморфоза. Порой люди приходят чуть ли не до открытия, интересуются суммами в две, в три тысячи американских рублей, в итоге все равно покупают в несколько раз меньше, а уже к обеду возле касс, в которых еще есть что считать, становится куда тише.

Нехватку же иностранных денег в некоторых обменщиках объясняют сугубо техническими причинами. Дескать, даже сами банкиры не ожидали, что на валюту возникнет такой спрос. Вот здесь-то и сработала пресловутая психология. По примеру соседки, «информированного» коллеги или просто знакомого.

О том, что девальвация в Беларуси неизбежна, экономисты говорили еще осенью. Но на самом деле именно по такому пути сегодня идут многие мировые державы. К примеру, в России за несколько месяцев курс рубля по отношению к доллару снизился на 20 %. К тому же, если смотреть на перспективу долгосрочную, такое пике - один из эффективных механизмов стабилизации национальной валюты. Ведь вследствие девальвации белорусские экспортеры смогут вернуть больше валютной выручки в страну. Так что рассуждать о походах ва-банк сейчас как минимум преждевременно.

